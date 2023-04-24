Попытки Макрона привлечь Китай для посредничества в войне проваливаются, - Bloomberg

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского дипломата нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, посол Китаю во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских государств. Это вызвало бурную реакцию в Европе, особенно в странах бывшего советского блока - Эстонии, Латвии и Литве.

Издание отмечает, что такие скандальные высказывания бьют по стратегии Макрона по посредничеству Китай в урегулировании войны в Украине.

"Комментарии Лу, который известный своими неоднократными жесткими заявлениями на телевидении, прозвучали как очередной холодный душ в надежде Макрона заставить Пекин сотрудничать с Украиной. Хотя Китай считает себя нейтральным, его позиция усилила войну президента России Владимира Путина против Украины", - заявляет Bloomberg.

Отмечается, что самостоятельные шаги Макрона, сделанные без предварительных консультаций, вызвали критику в Европе и США. Источники, близкие к Белому дому, отметили в комментарии изданию, что администрация Джо Байдена раздражена "фрилансом Макрона в деликатном дипломатическом вопросе без консультаций с союзниками".

Напомним, президент Франции просит Китай помочь приступить к переговорам между страной и Россией.

Кроме того, в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

Однако далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Макрона по посредничеству Китая.

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