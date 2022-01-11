Макрон виступив за залучення США до нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в ході пресконференції з главою Євроради Шарлем Мішелем.
Макрон відзначив ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі в нормандському форматі. За його словами, це відображає пропозиції Франції, які обговорювалися в ході телефонних переговорів французького і російського лідерів.
"Президент Зеленський тільки нагадав, і ми так думаємо, це також обговорювалося кілька тижнів тому під час переговорів з президентом (Володимиром - ред.) Путіним: нормандський формат зберігає свою актуальність", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що нормандський формат залишається актуальним і затребуваним майданчиком для вирішення кризи в Україні.
"У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми повинні вітати", - додав французький лідер.
Макрон зазначив, що переговори між США і Росією про колективну безпеку тривають, і вони стосуються не тільки України. Президент Франції закликав не критикувати і не заважати діалогу між Вашингтоном і Москвою, оскільки він доповнює зусилля Європи.
Нагадаємо, 10 січня пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.
Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".