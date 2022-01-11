Макрон виступив за залучення США до нормандського формату

Макрон відзначив ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі в нормандському форматі. За його словами, це відображає пропозиції Франції, які обговорювалися в ході телефонних переговорів французького і російського лідерів.

"Президент Зеленський тільки нагадав, і ми так думаємо, це також обговорювалося кілька тижнів тому під час переговорів з президентом (Володимиром - ред.) Путіним: нормандський формат зберігає свою актуальність", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що нормандський формат залишається актуальним і затребуваним майданчиком для вирішення кризи в Україні.

"У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми повинні вітати", - додав французький лідер.

Макрон зазначив, що переговори між США і Росією про колективну безпеку тривають, і вони стосуються не тільки України. Президент Франції закликав не критикувати і не заважати діалогу між Вашингтоном і Москвою, оскільки він доповнює зусилля Європи.