Макрон выступил за привлечение США к нормандскому формату

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в ходе пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Макрон отметил инициативу президента Украины Владимира Зеленского по проведению встречи в нормандском формате. По его словам, это отражает предложения Франции, которые обсуждались в ходе телефонных переговоров французского и российского лидеров.
"Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад во время переговоров с президентом (Владимиром - ред.) Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что нормандский формат остается актуальной и востребованной площадкой для разрешения кризиса в Украине.
"В этом контексте вовлечение США в этот процесс является хорошим явлением, которое мы должны приветствовать", - добавил французский лидер.
Макрон отметил, что переговоры США и России о коллективной безопасности продолжаются, и они касаются не только Украины. Президент Франции призвал не критиковать и не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой, поскольку он дополняет усилия Европы.
Напомним, 10 января прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности, на них Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.
Подробнее об итогах первой встречи Вашингтона и Москвы в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".