Макрон считает, что у России не будет права голоса по миротворческой миссии в Украине

"Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России - принимать их или нет", - сказал Макрон.

По его словам, по мирному плану Британии и Франции, который почти завершен и будет представлен США, то цель заключается не в создании "массовых войск", поскольку именно Украина имеет самую большую в Европе армию с миллионом военных.

"Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе", - пояснил президент Франции.