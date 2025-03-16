Макрон вважає, що Росія не матиме права голосу щодо миротворчої місії в Україні

У питанні розміщення іноземного контингенту до України можна обійтися без згоди Росії. У разі відправлення війська будуть перебувати на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Le Parisien.
"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Росії - приймати їх чи ні", - сказав Макрон.
За його словами, щодо мирного плану Британії та Франції, який майже завершений і буде представлений США, то мета полягає не у створенні "масових військ", оскільки саме Україна має найбільшу в Європу армію з мільйоном військових.
"Йдеться про розгортання по кілька тисяч людей від кожної країни в ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі", - пояснив президент Франції.
Нагадаємо, що Франція першою заговорила про необхідність направлення миротворчого контингенту до України для забезпечення миру. До обговорення цього питання також активно приєднатися Британія. Обидві країни виступили ініціаторами створення мирного плану щодо України, який потім представлять США.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих". Її головна мета - зібрати країни, які готові відправити військових до України для забезпечення миру. Вчора, 15 березня, відбувся віртуальний саміт "коаліції охочих".
Раніше в МЗС наголошували, що Україна прагне розширити обговорення щодо іноземного контингенту. За словами речника МЗС, важливо забезпечити безпеку не лише на землі, але й у повітрі та на морі.
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