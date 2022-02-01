ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вступ України до НАТО підриває безпеку Росії, - Путін

Новость на русском →
Москва, Вівторок 01 лютого 2022 19:27
Вступ України до НАТО підриває безпеку Росії, - Путін Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін впевнений, що вступ України в НАТО нібито підриває безпеку російської сторони. На його думку, Захід має вирішувати питання безпеки з урахуванням інтересів усіх сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - зазначив Путін.

Він також заявив, що політика відкритих дверей в НАТО ніде не закріплена.

"Де вона прописана? Ніде ... Треба знайти спосіб забезпечити безпеку та інтереси всіх сторін: і України, і європейських країн, і Росії", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність вступу України до НАТО та заявив, що на сьогодні терміни вступу залежать не від Києва.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Україна
NEWS
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу