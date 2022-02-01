Вступ України до НАТО підриває безпеку Росії, - Путін

Президент Росії Володимир Путін впевнений, що вступ України в НАТО нібито підриває безпеку російської сторони. На його думку, Захід має вирішувати питання безпеки з урахуванням інтересів усіх сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - зазначив Путін.

Він також заявив, що політика відкритих дверей в НАТО ніде не закріплена.

"Де вона прописана? Ніде ... Треба знайти спосіб забезпечити безпеку та інтереси всіх сторін: і України, і європейських країн, і Росії", - додав Путін.