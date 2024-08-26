RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон впервые высказался о задержании Дурова во Франции

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров. 

"Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой", - подчеркнул глава государства. 

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляются в рамках, которые предусмотрены законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, которые обладают полной независимостью. 

"Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи", - добавил Макрон. 

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети резко раскритиковали решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались россияне.

 

Что предшествовало

Напомним, 24 августа вечером под Парижем в аэропорту задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Согласно данным правоохранителей, основатель популярной соцсети подозревается в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и не только. Таким образом, Дуров может получить до 20 лет тюрьмы.

В свою очередь администрация Telegram утверждает, что Дуров - невиновен, поскольку соцсеть соблюдает те правила, которые существуют в Евросоюзе.

Все детали задержания основателя Telegram - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияTelegramЭммануэль МакронПавел Дуров