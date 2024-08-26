Макрон вперше висловився про затримання Дурова у Франції

Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.

"Франція як ніколи віддана свободі слова та спілкування, інноваціям та підприємництву. І залишатиметься такою", - наголосив глава держави.

За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюються в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.

"Затримання засновника Telegram на території Франції відбулося в рамках судового розслідування, що триває. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення повинні приймати судді", - додав Макрон.

Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикували рішення про затримання Дурова. Цим переважно займалися росіяни.