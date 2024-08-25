Что известно об аресте Дурова во Франции и что будет с Telegram: все подробности

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими властями накануне вечером на взлетной полосе аэропорта Ле Бурже, недалеко от Парижа.

Что известно об аресте Дурова во Франции и что будет с Telegram - в материале РБК-Украина.

Задержание Дурова

39-летнего бизнесмена задержали после прибытия его частного самолета в Париж из Азербайджана.

Российские СМИ сообщают, что в Баку Дуров находился одновременно с российским диктатором Владимиром Путиным, но встречался ли основатель Telegram с ним или кем-то из его делегации - неизвестно.

В момент задержания вместе с Дуровым находились охранник и женщина, чье имя журналисты не разглашают.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) задержало Дурова на основании того, что он числился в списке разыскиваемых лиц во Франции. Ордер на его арест был выдан судебной полицией страны в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

Дуров якобы знал про ордер на его арест и пытался избегать визитов в Европу. Почему он решил приехать - неизвестно. При этом, французские СМИ отмечаю, что ордер на арест Дурова действует только на территории Франции.

В чем подозревают Дурова

Во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуальными преступлениями против детей.

Эти обвинения связаны с тем, что в Telegram отсутствует модерация контента, а администрация мессенджера отказывается сотрудничать с властями.

Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершенных через Telegram, из-за использования таких инструментов, как криптовалюта и одноразовые номера, и отсутствия контроля над платформой.

Ожидается, что официально Дурову предъявлять обвинения в воскресенье, 25 августа. Вероятность освобождения на время следствия крайне мала, так как у него есть значительные ресурсы и возможности для побега.

Какой срок грозит Дурову

В настоящее время неясно, какой срок может грозить основателю Telegram. Однако несколько российских СМИ, включая "Известия", заявили, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сообщается, что эту информацию предоставил французский адвокат Ален Дюфло, но на оригинальной записи его слов об этом не слышно.

История Telegram

Telegram, кроссплатформенный мессенджер, предлагает функции обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также возможность совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры и создавать многопользовательские группы и каналы.

Идея Telegram возникла у Дурова еще во время его работы над социальной сетью "ВКонтакте". Активные разработки начались в 2012 году. Уже в 2013 году состоялся официальный релиз Telegram для iOS. Версия для Android появилась немного позже.

По состоянию на июнь 2022 года, Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире, а число постоянных пользователей превысило 700 миллионов. В начале 2023 года, по данным основателя сервиса Павла Дурова, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, уступая лишь WhatsApp.

Санкции против Telegram

Ряд СМИ со ссылкой на неназванного источника в Еврокомиссии сообщают о возможности введения санкций против мессенджера Telegram.

Однако ни одно французское или иное иностранное СМИ на данный момент не сообщало о каких-либо планах Европейского союза о введении санкций против Telegram.

Закроется ли Telegram

Вопрос о возможном закрытии мессенджера Telegram в связи с арестом его основателя Павла Дурова является достаточно сложным и многогранным. Поскольку Telegram разработан таким образом, чтобы быть максимально децентрализованным. Это означает, что даже арест Дурова не означает автоматического прекращения работы сервиса. У Telegram есть множество серверов по всему миру, и управление ими распределено между разными людьми.

При этом законы о блокировке мессенджеров в разных странах отличаются. В некоторых государствах запретить Telegram будет гораздо сложнее, чем в других. В то же время блокировка мессенджера, особенно такого масштабного, как Telegram, является технически сложной задачей. Пользователи всегда найдут способы обхода блокировок.

Однако, нельзя исключать возможность частичной блокировки или усиления контроля над сервисом в некоторых странах.