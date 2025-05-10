Макрон выдвинул ультиматум Путину: новый пакет санкций уже готов

Если Россия согласится на перемирие с Украиной, то нужны механизмы контроля за прекращением огня и наказания за нарушения. Для этого уже подготовлен новый пакет санкций.

Об этом на заседании "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Как отметил французский лидер, "коалиция решительных" должна поддержать решение о безусловном прекращении огня между Россией и Украиной.

"И это должно быть прекращение огня с возможностью продления, мониторинга и разведения сил вокруг линии контроля. С помощью всех, кто хочет присоединиться к коалиции, это будет делаться и это очень важно", - сказал президент Франции.

Также, по словам Макрона, должен быть механизм предотвращения нарушений перемирия.

"Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов. И в последующие дни будем решать, вместе с США будем общаться, готовиться", - подчеркнул он.

Как заявил Макрон, президент США Дональд Трамп сделал "очень много важных шагов" в последние дни для усиления координации между союзниками по этому поводу.

"И мы готовы выдвинуть этот пакет санкций в случае любого нарушения прекращения огня", - добавил французский президент.