Макрон висунув ультиматум Путіну: новий пакет санкцій вже готовий

Якщо Росія погодиться на перемир'я з Україною, то потрібні механізми контролю за припинення вогню та покарання за порушення. Для цього вже підготовано новий пакет санкцій.

Про це на засіданні "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Як наголосив французький лідер, "коаліція рішучих" має підтримати рішення про безумовне припинення вогню між Росією та Україною.

"І це має бути припинення вогню з можливістю продовження, моніторингу і розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися і це дуже важливо", - сказав президент Франції.

Також, за словами Макрона, має бути механізм запобігання порушенням перемир'я.

"Якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки Україні. Новий пакет санкцій готовий. І в наступні дні будемо вирішувати, разом із США будемо спілкуватися, готуватися", - наголосив він.

Як заявив Макрон, президент США Дональд Трамп зробив "дуже багато важливих кроків" останніми днями для посилення координації між союзниками щодо цього.

"І ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення припинення вогню", - додав французький президент.