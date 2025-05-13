Макрон исключил отправку европейских солдат на линию фронта в Украине: не наша роль

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после перемирия между Украиной и Россией. Мониторинг прекращение огня будут проводить другими методами.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica.
Он отметил, что если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".
"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы находиться на линии фронта", - добавил Макрон.
Также глава французского государства добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно в отношении возможного присутствия сил ООН.
Но, по словам Макрона, "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".
Напомним, только недавно президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что страны Европы могут отправить свои войска в Украину. Но с условием, что такие солдаты будут действовать на стратегически важных участках, удаленных от линии фронта.
Также Макрон подчеркивал, что Европа не сможет отправить в Украину сотни тысяч солдат. Речь идет о нескольких тысячах.
Сейчас возможность отправки солдат в Украину обсуждает так называемая "коалиция решительных".
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