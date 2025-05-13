Макрон виключив відправку європейських солдатів на лінію фронту в Україні: не наша роль

Він зазначив, що якщо Україна і Росія домовляться про перемир'я, його дотримання контролюватимуть Європа і США, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".

"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб перебувати на лінії фронту", - додав Макрон.

Також глава французької держави додав, що питання про демілітаризовану лінію все ще буде предметом дебатів, особливо щодо можливої присутності сил ООН.

Але, за словами Макрона, "першою гарантією безпеки" для України "є сильна українська армія".