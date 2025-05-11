Сколько иностранных военных могут развернуть в Украине: оценка Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания иностранных войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Он подчеркнул, что это могло бы помочь стабилизировать ситуацию в регионе.
"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - заявил Макрон.
Отвечая на вопрос о численности потенциального контингента, президент Франции отметил, что речь идет о нескольких тысячах военных, но точно не о "сотнях тысяч".
По его словам, иностранные силы могут действовать как вторая линия обороны - в воздушном или на стратегически важных участках, удаленных от линии фронта.
"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта", - пояснил Макрон.
Он также сообщил, что консультации по этому вопросу между европейскими партнерами продолжаются.
Миротворческий контингент для Украины
Сейчас продолжаются переговоры о том, как должен выглядеть процесс сдерживания России во время перемирия и завершения войны. США настаивали, чтобы Европа отправила войска в Украину.
Великобритания и Франция возглавили миротворческие усилия Европы, была создана "коалиция решительных". Ее цель - собрать страны, которые готовы направить военных в Украину и предоставить другую помощь для обеспечения мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны направить в Украину так называемые "силы сдерживания".
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