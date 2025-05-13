Макрон исключил отправку европейских солдат на линию фронта в Украине: не наша роль

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после перемирия между Украиной и Россией. Мониторинг прекращение огня будут проводить другими методами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica .

Он отметил, что если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы находиться на линии фронта", - добавил Макрон.

Также глава французского государства добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно в отношении возможного присутствия сил ООН.

Но, по словам Макрона, "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".