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Макрон исключил отправку европейских солдат на линию фронта в Украине: не наша роль

Вторник 13 мая 2025 23:06
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Макрон исключил отправку европейских солдат на линию фронта в Украине: не наша роль Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после перемирия между Украиной и Россией. Мониторинг прекращение огня будут проводить другими методами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica.

Он отметил, что если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы находиться на линии фронта", - добавил Макрон.

Также глава французского государства добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно в отношении возможного присутствия сил ООН.

Но, по словам Макрона, "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".

Отправка европейских солдат в Украину

Напомним, только недавно президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что страны Европы могут отправить свои войска в Украину. Но с условием, что такие солдаты будут действовать на стратегически важных участках, удаленных от линии фронта.

Также Макрон подчеркивал, что Европа не сможет отправить в Украину сотни тысяч солдат. Речь идет о нескольких тысячах.

Сейчас возможность отправки солдат в Украину обсуждает так называемая "коалиция решительных".

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