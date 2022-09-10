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Макрон і Трасс вперше зідзвонились і обговорили війну в Україні

Фото: Макрон і Трасс по телефону обговорили війну в Україні (zsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. В ході бесіди політики обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Франції Еммануеля Макрона.

"Зв'язки між нашими народами Історичні. Ми їх посилимо. Наша підтримка України, а також Продовольча та енергетична безпека будуть серед наших спільних пріоритетів", - підкреслив президент Франції.

Раніше також стало відомо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

Також ми повідомляли, що новий прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну найближчим часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Трасс. Сторони обговорили гарантії безпеки та участь Британії у відновленні України.

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Еммануель МакронВеликобританіяФранціяВторгнення Росії до України