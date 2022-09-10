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Зеленський поговорив по телефону з Макроном: що обговорили

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Київ, Субота 10 вересня 2022 18:05
Зеленський поговорив по телефону з Макроном: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

Крім того, Володимир Зеленський підняв питання про заборону віз для росіян. Також багато часу було приділено кризі на Запорізькій АЕС.

"Наша позиція полягає в тому, що єдиний спосіб захистити Європу від ядерної катастрофи – це демілітаризувати станцію", - підкреслив президент України.

Оновлено (18:49)

Президент Франції за підсумками розмови також відзначив, що ситуація навколо Запорізької АЕС залишається дуже тривожною.

"З президентом Зеленським ми поділяємо ту ж вимогу: щоб забезпечити безпеку ядерних об'єктів, російські сили повинні вийти з цього району", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що раніше Макрон назвав єдиний спосіб відновлення безпеки на Запорізькій АЕС. За його словами, для цього необхідно вивести окупаційні війська.

Також повідомлялося, що у Франції опублікували запис розмови Еммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського вранці 24 лютого.

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