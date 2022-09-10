Зеленський поговорив по телефону з Макроном: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

Крім того, Володимир Зеленський підняв питання про заборону віз для росіян. Також багато часу було приділено кризі на Запорізькій АЕС.

"Наша позиція полягає в тому, що єдиний спосіб захистити Європу від ядерної катастрофи – це демілітаризувати станцію", - підкреслив президент України.

Оновлено (18:49)

Президент Франції за підсумками розмови також відзначив, що ситуація навколо Запорізької АЕС залишається дуже тривожною.

"З президентом Зеленським ми поділяємо ту ж вимогу: щоб забезпечити безпеку ядерних об'єктів, російські сили повинні вийти з цього району", - заявив Макрон.