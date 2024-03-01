Макрон и Шольц не ладят, это вредит Украине, - Bloomberg

Макрон на парижском саммите европейских лидеров призвал увеличить помощь Украине, а идея французского лидера относительно возможного размещения западных войск в Украине противоречит желаниям офиса Шольца.

Как отмечает издание, выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу, особенно, когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. Bloomberg пишет об "отсутствии химии" между ними с первого дня.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

Bloomberg.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.