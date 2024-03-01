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Макрон та Шольц не ладнають, це шкодить Україні, - Bloomberg

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. Їх конфлікт може шкодити Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Макрон на паризькому саміті європейських лідерів закликав збільшити допомогу Україну, а ідея французького лідера щодо можливого розміщення західних військ в Україні суперечить бажанням офісу Шольца.

Як зазначає видання, виступ Макрона показав неприязнь до Шольца, особливо, коли він сказав про союзників, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки", натякаючи на Німеччину.

За словами французького чиновника, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду. Bloomberg пише про "відсутність хімії" між ними з першого дня.

Близькі помічники канцлера також визнають, що вони не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Bloomberg додає, що конфлікт між європейськими лідерами відбувається у складний для України момент. 

Bloomberg.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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ФранціяЕммануель МакронОлаф Шольц