ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция подтвердила, что с Италией купит 700 ракет для SAMP-T, который готовят Украине

Новина українською →
Париж, Понедельник 30 января 2023 15:19
Франция подтвердила, что с Италией купит 700 ракет для SAMP-T, который готовят Украине Фото: Франция подтвердила соглашение с Италией о покупке ракет для системы ПВО SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Франции подтвердило соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для системы противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франция и Италия заключили договор о покупке 700 ракет Aster.

"Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года", - сообщили в Минобороны Франции.

Напомним, по данным французских СМИ, министры обороны Франции и Италия в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро.

Эти ракеты предназначены для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который готовятся страны передать Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Италия ПВО Военная помощь
NEWS
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход