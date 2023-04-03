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Макрон и фон дер Ляен встретятся перед визитом в Китай: будут говорить об Украине

Фото: Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляен (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся в Париже накануне визита в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.

Он отметил, что политики встретятся в Париже за рабочим обедом.

"Они будут обсуждать актуальные вопросы, в частности, войну России против Украины, энергетику и подготовку к поездке в Китай, в частности совместную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином", - написал он.

РБК-Украина сообщало о планах Макрона и фон дер Ляйен посетить Китай в апреле.

Президент Франции надеется отговорить лидера Китая от каких-либо сближений с Путиным.

Кроме того, фон дер Ляйен отмечала, что отношения Китая с ЕС будут зависеть от его позиции по поводу войны РФ против Украины.

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ЕврокомиссияФранцияКитайЭммануэль МакронУрсула фон дер Ляйен