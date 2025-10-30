ua en ru
Макрон стал наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет

Четверг 30 октября 2025
Макрон стал наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет
Автор: Валерий Ульяненко

Рейтинг доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону достиг самой низкой отметки за последние 50 лет. Согласно результатам опроса, этот показатель составляет лишь 11%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Опрос Verian Group, в котором приняли участие 1000 человек, демонстрирует рейтинг доверия к Макрону на уровне 11%. Это самый низкий показатель, который когда-либо фиксировала эта компания.

Предыдущим рекордсменом был предшественник Макрона и его бывший начальник Франсуа Олланд. В конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, этот показатель тоже составлял 11%.

Теперь Макрон и Олланд делят между собой звание наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов.

Падение популярности Макрона произошло после его непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и решения распустить парламент после победы ультраправых на выборах 2024 года.

"Макрон постоянно следит за опросами - он должен был бы быть слепым или глухим, чтобы не понимать, что его не любят", - сказал Politico экс-советник президента.

По его словам, Макрон "плохо понимает последствия, которые реформы, которые он считает необходимыми, могут иметь для состояния страны".

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что в случае объявления недоверия правительству Себастьена Лекорню не будет назначать нового премьер-министра, а распустит парламент.

В начале сентября Национальное собрание Франции на внеочередном заседании выразило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который занимал должность премьера 9 месяцев. Отставку поддержали 364 депутата.

На следующий день президент Франции назначил новым главой правительства Себастьяна Лекорню, который в правительстве Байру занимал должность министра обороны.

