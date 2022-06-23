Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: это сильный сигнал в адрес России
Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является сильным сигналом для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона после саммита лидеров ЕС.
"Статус кандидата - это очень сильный сигнал для России", - отметил он.
Он также подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы.
"Это будет долгий путь, он будет требовательным", - сказал Макрон и добавил, что Украина, Молдова и Грузия имеют все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение лидеров ЕС и заявил, что Украина ждала статус кандидата на вступление "120 дней и 30 лет".
Первый день саммита ЕС в Брюсселе завершился единогласным решением дать статус кандидата Украине и Молдове. Что касается Грузии, то ей предстоит выполнить еще несколько условий.
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