Чекали 120 днів і 30 років. Зеленський відреагував на кандидатство України в ЄС

"Щойно отримали кандидатство, це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо. А, може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо", - зазначив він.