Макрон созывает политических лидеров Франции, чтобы обсудить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает лидеров французских партий в четверг, 20 февраля. Они обсудят Украину и угрозу со стороны РФ для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и The Guardian .

Макрон созвал лидеров партий в Елисейском дворце сегодня на 11:00 (12:00 по киевскому времени) "для встречи по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе".

Лидеры ряда политических сил сообщили, что примут участие во встрече с Макроном.

Как пишет The Guardian, президент Франции с политическими лидерами встречаются, чтобы обсудить "экзистенциальную угрозу", которую представляет Россия.

Стоит добавить, что утром французские СМИ процитировали премьер-министра Франции Франсуа Байру, который заявил, что "риск войны никогда не был таким высоким с 1945 года".

Встреча Макрона с лидерами партий состоится после двух встреч с европейскими лидерами на этой неделе и накануне его поездки в Вашингтон. По словам президента США Дональда Трампа, визит Макрона и их встреча может состояться в начале следующей недели, вероятно, в понедельник, 24 февраля.