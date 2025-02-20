Макрон созывает политических лидеров Франции, чтобы обсудить Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает лидеров французских партий в четверг, 20 февраля. Они обсудят Украину и угрозу со стороны РФ для Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и The Guardian.
Макрон созвал лидеров партий в Елисейском дворце сегодня на 11:00 (12:00 по киевскому времени) "для встречи по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе".
Лидеры ряда политических сил сообщили, что примут участие во встрече с Макроном.
Как пишет The Guardian, президент Франции с политическими лидерами встречаются, чтобы обсудить "экзистенциальную угрозу", которую представляет Россия.
Стоит добавить, что утром французские СМИ процитировали премьер-министра Франции Франсуа Байру, который заявил, что "риск войны никогда не был таким высоким с 1945 года".
Встреча Макрона с лидерами партий состоится после двух встреч с европейскими лидерами на этой неделе и накануне его поездки в Вашингтон. По словам президента США Дональда Трампа, визит Макрона и их встреча может состояться в начале следующей недели, вероятно, в понедельник, 24 февраля.
Напряжение между США и Европой
Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Он заверил, что европейские интересы будут учтены.
Такое заявление вызвало волну критики и возмущения со стороны стран ЕС. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сама должна решать, кто будет за столом переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров после заявлений Келлога. Также он провел встречу с коллегами из ЕС, а также из Канады, Исландии и Норвегии.
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