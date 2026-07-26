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Макрон созывает кризисное совещание из-за масштабных пожаров во Франции

23:33 26.07.2026 Вс
1 мин
Из-за совещания президенту даже пришлось отменить личные планы
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

В понедельник, 27 июля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет межведомственное кризисное совещание по лесным пожарам, охватившим несколько департаментов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Кризисное совещание под председательством Макрона состоится в 10:00 утра по парижскому времени в Министерстве внутренних дел. Из-за запланированной встречи пришлось отменить обед президента с членами правительства и их супругами.

Что обсудят экономические ведомства

Министерство экономики Франции срочно созывает в понедельник специалистов туристического, энергетического, телекоммуникационного и страхового секторов - для оценки последствий пожаров в департаментах Ланды и Жиронда и обсуждения мер поддержки.

На встрече присутствуют министры экономики и торговли. Цель совещания – подвести итоги ситуации, определить приоритетные потребности и обеспечить непрерывность экономической деятельности в пострадавших районах.

Во втором заседании примут участие профильные федерации, заинтересованные стороны в сфере туризма, энергетики и телекоммуникаций, страховые компании, а также министры энергетики, промышленности и цифровых технологий.

Напомним, лесные пожары во Франции и Испании привели к масштабной эвакуации. Более 250 тысяч человек были эвакуированы из-за огня в двух странах, а Испания впервые в истории объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

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