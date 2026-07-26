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Макрон скликає кризову нараду через масштабні пожежі у Франції

23:33 26.07.2026 Нд
1 хв
Через нараду президенту навіть довелось скасувати особисті плани
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

У понеділок, 27 липня, президент Франції Еммануель Макрон проведе міжвідомчу кризову нараду щодо лісових пожеж, які охопили кілька департаментів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Кризова нарада під головуванням Макрона відбудеться о 10:00 ранку за паризьким часом у Міністерстві внутрішніх справ. Через заплановану зустріч довелось скасувати обід президента з членами уряду та їхніми подружжями.

Що обговорять економічні відомства

Окрім цього, Міністерство економіки Франції терміново скликає в понеділок фахівців туристичного, енергетичного, телекомунікаційного та страхового секторів - для оцінки наслідків пожеж у департаментах Ланди та Жиронда та обговорення заходів підтримки.

На зустрічі будуть присутні міністри економіки та торгівлі. Мета наради - підбити підсумки ситуації, визначити пріоритетні потреби та забезпечити безперервність економічної діяльності в постраждалих районах.

У другому засіданні візьмуть участь профільні федерації, зацікавлені сторони у сфері туризму, енергетики та телекомунікацій, страхові компанії, а також міністри енергетики, промисловості та цифрових технологій.

Нагадаємо, лісові пожежі у Франції та Іспанії вже призвели до масштабної евакуації. Понад 250 тисяч людей евакуювали через вогонь у двох країнах, а Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі.

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Еммануель МакронФранція