Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во Франции

Францию охватили массовые протесты после убийства подростка полицейскими. За несколько дней арестовано почти 1000 человек. Для борьбы с беспорядками правоохранители развернули бронетехнику. В городах остановлено движение общественного транспорта, отменяются развлекательные мероприятия и вводится коммендантский час.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации во Франции.

Что произошло

Причиной масштабных протестов стал инцидент, который произошел в предместье Парижа, Нантере, утро 27 июня. Сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения по имени Наэль, когда тот находился за рулем автомобиля.

В полиции вначале заявили, что водитель нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требования правоохранителей остановиться. Якобы он наехал на полицейского, из-за чего тот выстрелив в юношу.

Однако, по сообщению France 24, вскоре в сети распространилось видеозапись, на кадрах которой двое полицейских фактически стоят рядом с остановившейся машиной, а один из них направляет оружие на водителя. Также на видео был слышен голос, говорящий: "Вы получите пулю в голову".

Затем полицейский, вероятно, выстрелил в упор, и машина резко поехала. Автомобиль проехал несколько десятков метров, после чего врезался в препятствие.

От полученных ранений водитель скончался на месте. Полицейского, который выстрелил в подростка, взяли под стражу по обвинению в преднамеренном убийстве.

Волна протестов

Инцидент вызвал давние жалобы на насилие и системный расизм в правоохранительных органах со стороны правозащитных групп и в малообеспеченных, смешанных в расовом отношении пригородах вокруг крупных городов Франции.

Беспорядки вспыхнули непосредственно в день инцидента в Нантере. Люди, возмущенные действиями правоохранителей, собрались акцию под полицейсикм управлением.

Они развели костры, подожгли несколько десятков автомобилей, разрушали автобусные остановки и бросали петарды в полицию. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и распылительные гранаты.

В последующие дни протесты распространились по Франции. Они сопровождаются поджогами и мародерством.

В Страсбурге митингующие разгромили магазин Apple и фактически парализовали центр города.

Из-за столкновений молодежи с полицией была объявлена эвакуация в популярном туристическом районе Марселя Старый Порт.

В городах Лилль, Тулуза, Амьен, Дижон жгли автомобили и автобусы, громили магазины и банки. Так, в течение ночи на 30 июня было уничтожено 12 автобусов в депо в Обервилье, на севере Парижа.

В центре Парижа был взломан обувной магазин Nike, 14 человек были арестованы. Еще 16 человек были задержаны с украденными предметами после того, как витрины магазинов были разбиты на торговой улице rue de Rivoli.

Последствия беспорядков

Города Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен объявили комендантский час.

Из-за беспорядков туристы массово отменяют бронирования в отелях. В ряде городов в вечернее время остановили работу общественного транспорта. Так, Париж будет останавливать автобусы и трамваи ежедневно с 21:00, а Марсель с 19:00.

Также по решению властей, отменили ярмарки и торжественные вечера по случаю окончания учебного года в Иль-де-Франс, отменен фестиваль Fnac Live и концерт Милен Фармер.

Мэр Сен-Дени призвал закрыть магазины в городе с 22:00 30 июня до 05:00 5 июля.

Фото: в ходе протестов задержали более 800 человек (twitter.com/prefpolice)

По заявлению министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в н очь на 30 июня по стране было арестовано 875 человек . Этот показатель более чем в четыре раза превышает показатель предыдущей ночи. При этом большинству арестованных было от 14 до 18 лет.

По данным Елисейского дворца, в общей сложности от погромов пострадало 492 здания, сожжено 2000 автомобилей. Пострадало около 249 полицейских и жандармов.

Реакция властей

Президент Эммануэль Макрон заявил, что шокирован трагедией, которая "всколыхнула всю нацию".

Он осудил "необъяснимый" и "непростительный" поступок полицейского, убившего 17-летнего подростка. "Ничто не оправдывает смерть молодого человека", - подчеркнул Макрон.

В тоже время в связи с массовыми беспорядками глава государства отметил, что "насилие против полицейских участков, школ, мэрий, против Республики - неоправданно".

30 июня он прервал поездку в Брюссель на саммит ЕС и созвал антикризисное совещание. Макрон призвал родителей не пускать подростков на улицы, заявив, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые их "опьянили".

Президент добавил, что МВД мобилизует "дополнительные средства" для борьбы с насильственными протестами.

Как сообщила премьер Элизабет Борн, французская жандармерия будет использовать бронетехнику для подавления беспорядков. Около 40 тысяч полицейских и жандармов и элитные подразделения военных оновременно развернуты в нескольких городах.

Также Борн отметила, что власти рассматривают все варианты восстановления порядка в стране, однако пока речь не идет о введении чрезвычайного положения.

При этом оппозиционные силы призывают к радикальным действиям. Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон говорит о необходимости полной реформы полиции.

Лидер Зеленой партии Марин Тонделье заявила, что полиция просто убила 17-летнего ребенка средь бела дня. "Создается впечатление, что наша полиция становится похожей на американскую", - сказала Тонделье.