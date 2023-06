Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во Франции

Причиной масштабных протестов стал инцидент, который произошел в предместье Парижа, Нантере, утро 27 июня. Сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения по имени Наэль, когда тот находился за рулем автомобиля.

В полиции вначале заявили, что водитель нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требования правоохранителей остановиться. Якобы он наехал на полицейского, из-за чего тот выстрелив в юношу.

Однако, по сообщению France 24, вскоре в сети распространилось видеозапись, на кадрах которой двое полицейских фактически стоят рядом с остановившейся машиной, а один из них направляет оружие на водителя. Также на видео был слышен голос, говорящий: "Вы получите пулю в голову".

Затем полицейский, вероятно, выстрелил в упор, и машина резко поехала. Автомобиль проехал несколько десятков метров, после чего врезался в препятствие.

От полученных ранений водитель скончался на месте. Полицейского, который выстрелил в подростка, взяли под стражу по обвинению в преднамеренном убийстве.

Инцидент вызвал давние жалобы на насилие и системный расизм в правоохранительных органах со стороны правозащитных групп и в малообеспеченных, смешанных в расовом отношении пригородах вокруг крупных городов Франции.

Беспорядки вспыхнули непосредственно в день инцидента в Нантере. Люди, возмущенные действиями правоохранителей, собрались акцию под полицейсикм управлением.

Они развели костры, подожгли несколько десятков автомобилей, разрушали автобусные остановки и бросали петарды в полицию. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и распылительные гранаты.

В последующие дни протесты распространились по Франции. Они сопровождаются поджогами и мародерством.

В Страсбурге митингующие разгромили магазин Apple и фактически парализовали центр города.

Rioters looting of an Apple store in France.#Paris #FranceRiots#FranceProtests #France pic.twitter.com/Ih1ACOf9pC