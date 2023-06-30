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Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во Франции

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Франция, Пятница 30 июня 2023 21:31
Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во Франции Фото: беспорядки во Франции продолжаются 3 суток (twitter.com/prefpolice)
Автор: Анна Березина

Францию охватили массовые протесты после убийства подростка полицейскими. За несколько дней арестовано почти 1000 человек. Для борьбы с беспорядками правоохранители развернули бронетехнику. В городах остановлено движение общественного транспорта, отменяются развлекательные мероприятия и вводится коммендантский час.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации во Франции.

Что произошло

Причиной масштабных протестов стал инцидент, который произошел в предместье Парижа, Нантере, утро 27 июня. Сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения по имени Наэль, когда тот находился за рулем автомобиля.

В полиции вначале заявили, что водитель нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требования правоохранителей остановиться. Якобы он наехал на полицейского, из-за чего тот выстрелив в юношу.

Однако, по сообщению France 24, вскоре в сети распространилось видеозапись, на кадрах которой двое полицейских фактически стоят рядом с остановившейся машиной, а один из них направляет оружие на водителя. Также на видео был слышен голос, говорящий: "Вы получите пулю в голову".

Затем полицейский, вероятно, выстрелил в упор, и машина резко поехала. Автомобиль проехал несколько десятков метров, после чего врезался в препятствие.

От полученных ранений водитель скончался на месте. Полицейского, который выстрелил в подростка, взяли под стражу по обвинению в преднамеренном убийстве.

Волна протестов

Инцидент вызвал давние жалобы на насилие и системный расизм в правоохранительных органах со стороны правозащитных групп и в малообеспеченных, смешанных в расовом отношении пригородах вокруг крупных городов Франции.

Беспорядки вспыхнули непосредственно в день инцидента в Нантере. Люди, возмущенные действиями правоохранителей, собрались акцию под полицейсикм управлением.

Они развели костры, подожгли несколько десятков автомобилей, разрушали автобусные остановки и бросали петарды в полицию. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и распылительные гранаты.

В последующие дни протесты распространились по Франции. Они сопровождаются поджогами и мародерством.

В Страсбурге митингующие разгромили магазин Apple и фактически парализовали центр города.

Из-за столкновений молодежи с полицией была объявлена эвакуация в популярном туристическом районе Марселя Старый Порт.

В городах Лилль, Тулуза, Амьен, Дижон жгли автомобили и автобусы, громили магазины и банки. Так, в течение ночи на 30 июня было уничтожено 12 автобусов в депо в Обервилье, на севере Парижа.

В центре Парижа был взломан обувной магазин Nike, 14 человек были арестованы. Еще 16 человек были задержаны с украденными предметами после того, как витрины магазинов были разбиты на торговой улице rue de Rivoli.

Последствия беспорядков

Города Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен объявили комендантский час.

Из-за беспорядков туристы массово отменяют бронирования в отелях. В ряде городов в вечернее время остановили работу общественного транспорта. Так, Париж будет останавливать автобусы и трамваи ежедневно с 21:00, а Марсель с 19:00.

Также по решению властей, отменили ярмарки и торжественные вечера по случаю окончания учебного года в Иль-де-Франс, отменен фестиваль Fnac Live и концерт Милен Фармер.

Мэр Сен-Дени призвал закрыть магазины в городе с 22:00 30 июня до 05:00 5 июля.

Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во ФранцииФото: в ходе протестов задержали более 800 человек (twitter.com/prefpolice)

По заявлению министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в ночь на 30 июня по стране было арестовано 875 человек . Этот показатель более чем в четыре раза превышает показатель предыдущей ночи. При этом большинству арестованных было от 14 до 18 лет.

По данным Елисейского дворца, в общей сложности от погромов пострадало 492 здания, сожжено 2000 автомобилей. Пострадало около 249 полицейских и жандармов.

Реакция властей

Президент Эммануэль Макрон заявил, что шокирован трагедией, которая "всколыхнула всю нацию".

Он осудил "необъяснимый" и "непростительный" поступок полицейского, убившего 17-летнего подростка. "Ничто не оправдывает смерть молодого человека", - подчеркнул Макрон.

В тоже время в связи с массовыми беспорядками глава государства отметил, что "насилие против полицейских участков, школ, мэрий, против Республики - неоправданно".

30 июня он прервал поездку в Брюссель на саммит ЕС и созвал антикризисное совещание. Макрон призвал родителей не пускать подростков на улицы, заявив, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые их "опьянили".

Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во ФранцииПрезидент добавил, что МВД мобилизует "дополнительные средства" для борьбы с насильственными протестами.

Как сообщила премьер Элизабет Борн, французская жандармерия будет использовать бронетехнику для подавления беспорядков. Около 40 тысяч полицейских и жандармов и элитные подразделения военных оновременно развернуты в нескольких городах.

Также Борн отметила, что власти рассматривают все варианты восстановления порядка в стране, однако пока речь не идет о введении чрезвычайного положения.

При этом оппозиционные силы призывают к радикальным действиям. Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон говорит о необходимости полной реформы полиции.

Лидер Зеленой партии Марин Тонделье заявила, что полиция просто убила 17-летнего ребенка средь бела дня. "Создается впечатление, что наша полиция становится похожей на американскую", - сказала Тонделье.

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала ввести комендантский час в отдельных городах и, если ситуация сохранится или ухудшится, - объявить чрезвычайное положение.

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