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Макрон і Шольц закликали Путіна відпустити 2500 полонених захисників "Азовсталі"

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час розмови з президентом Росії Володимира Путіна вимагали звільнити 2500 полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

У повідомленні йдеться, що Макрон і Шольц заявили Путіну про те, щоб будь-яке рішення війни має бути погоджене Москвою і Києвом з повагою суверенітету і територіальної цілісності України. А також закликали припинити вогонь і якомога швидше почати прямий діалог з українським президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, повідомляється, що лідери Франції та Німеччини вимагали звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", взятих у полон російськими військами.

Також Єлисейський палац підтвердив повідомлення Кремля та німецької канцелярії про те, що Путіна закликали терміново зняти морську блокади Одеси, щоб відновити експорт українських зернових по Чорному морю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Франції та Німеччини вимагали від Путіна вийти на прямий діалог із Зеленським.

Згідно з повідомленням Кремля, російський лідер нібито готовий до відновлення прямих переговорів з керівництвом України.

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АзовстальВолодимир ПутінЕммануель МакронОлаф Шольц