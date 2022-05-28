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Макрон и Шольц призвали Путина отпустить 2500 пленных защитников "Азовстали"

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с президентом России Владимира Путина потребовали освободить 2500 пленных защитников "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

В сообщении говорится, что Макрон и Шольц заявили Путину о том, чтобы любое решение войны должно быть согласовано Москвой и Киевом с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины. А также призвали прекратить огонь и как можно скорее начать прямой диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, сообщается, что лидеры Франции и Германии потребовали освободить около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками.

Также Елисейский дворец подтвердил сообщение Кремля и немецкой канцелярии о том, что Путина призвали срочно снять морскую блокады Одессы, чтобы возобновить экспорт украинских зерновых по Черному морю.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры Франции и Германии потребовали от Путина выйти на прямой диалог с Зеленским.

Согласно сообщению Кремля, российский лидер якобы готов к возобновлению прямых переговоров с руководством Украины.

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АзовстальВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф Шольц