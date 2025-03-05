Макрон начнет дискуссию о защите Европы французским ядерным оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения относительно нашей защиты всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - сказал Макрон.
Он также отметил необходимость усиления обороноспособности Франции на фоне нестабильной позиции США.
Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты, а Китай и Россия могли бы также присоединиться к этому процессу.
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