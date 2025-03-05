Макрон начнет дискуссию о защите Европы французским ядерным оружием

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.

Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты, а Китай и Россия могли бы также присоединиться к этому процессу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.