Макрон розпочне дискусію про захист Європи французькою ядерною зброєю

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Росія могли б також приєднатись до цього процесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.