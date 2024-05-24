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Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады

Пятница 24 мая 2024 06:17
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Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за то, что тот отклонил предложение о перемирии во время Олимпийских игр.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью CNBC.

По словам Макрона, подобная позиция Путина свидетельствует о том, что он не готов к перемирию.

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт миру", - сказал Макрон.

Макрон считает, что сейчас Путин имеет конкретное предложение по миру, но отвергает его.

"Поэтому всем в мире понятно, что он решил начать свою войну, и он не готов к миру", - сказал Макрон.

Предложения по перемирию на время Олимпиады

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Тогда украинское руководство отметило, что для РФ не будет действовать никаких договоренностей. Более того, Россия может воспользоваться ситуацией для более интенсивного захвата украинских территорий.

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