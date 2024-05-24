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Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади

П'ятниця 24 травня 2024 06:17
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Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за те, що той відхилив пропозицію про перемир'я під час Олімпійських ігор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю CNBC.

За словами Макрона, така позиція Путіна свідчить про те, що він не готовий до перемир'я.

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", - сказав Макрон.

Макрон вважає, що тепер Путін має конкретну пропозицію щодо миру, але відхиляє її.

"Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.

Пропозиції щодо перемир'я на час Олімпіади

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі. Тоді українське керівництво зауважило, що для РФ не діятиме ніяких домовленостей. Щобільше, Росія може скористатись ситуацією для інтенсивнішого захоплення українських територій.

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