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Макрон резко ответил критикам "гарантий безопасности" для РФ и назвал их "моралистами"

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Четверг 22 декабря 2022 17:55
Макрон резко ответил критикам "гарантий безопасности" для РФ и назвал их "моралистами" Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз защитил свое предложение о "гарантиях безопасности" для России после окончания ее захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в интервью Le Monde.

"В конце нам придется усадить всех за стол. И пусть все европейцы и западники, которые дают мне уроки морали, объяснят мне, с кем они будут сидеть за этим столом. Я не хочу, чтобы только китайцы и турки вели переговоры в будущем", - сказал президент Франции.

При этом, по его словам, на данный момент гарантии безопасности для России не стоят на повестке у Франции.

Отметим, что Макрон уже заявлял о необходимости "гарантий безопасности" для РФ, однако не уточнил, как ей должны гарантировать безопасность.

В Польше назвали его предложение стратегической фатальной ошибкой, в Германии - по меньшей мере странным, в Финляндии заявили о невозможности таких предположений и напомнили, что именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.

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Франция Польша Война России против Украины Эммануэль Макрон
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