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Блинкен о ракетных ударах: ужасная тактика РФ не сломит решимости партнеров Украины

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Вашингтон, Среда 23 ноября 2022 23:31
Блинкен о ракетных ударах: ужасная тактика РФ не сломит решимости партнеров Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки осуждают российские ракетные удары по Украине 23 ноября, но заверяют, что они не сломят решимости западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Миллионы людей по всей Украине искали убежища, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров", - отметил он.

Кроме того, на ракетные атаки отреагировал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно. Поддержка ЕС Украине и Молдове не ослабевает", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета на 400 млн долларов, в который войдут дополнительные ракеты для систем ПВО и другие боеприпасы.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины ракетный удар
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