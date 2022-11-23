Зеленский на Совбезе ООН назвал удары России преступлением против человечности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние обстрелы украинской инфраструктуры "преступлением против человечности". Он также призвал членов Совета безопасности ООН принять резолюцию, которая осуждала бы любые формы энергетического террора Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн-обращение.

"Чего Россия хочет добиться? Когда температуры ниже нуля и миллионы людей не имеют электричества, воды, продовольствия. Это очевидное преступление против человечности", - отметил он.

Также по словам Зеленского, РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины.

"Террористическое государство не может участвовать ни в каких голосованиях по поводу своей агрессии, своего террора, это тупик", - сказал президент.

Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза, в том числе касающиеся ее агрессии против Украины.

Кроме того, Зеленский призвал экспертов ООН приехать в Украину и лично проинспектировать украинские объекты критической инфраструктуры, а Совбез ООН - поддержать ранее презентованную им украинскую формулу мира.

"Сегодня за один день прилетело 70 ракет - вот российская формула террора", - подчеркнул президент.