Макрон і Путін домовилися продовжити роботу в нормандському форматі

Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (flickr.com)

Сторони обговорили подальшу роботу по врегулюванню на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з російським лідером Володимиром Путіним, у тому числі обговоривши Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Зазначимо, виходячи з повідомлення адміністрації французького президента, основну увагу сторони приділили врегулюванню в Сирії. У той же час на сайті Кремля зазначено, що Путін поскаржився Макрону на антиросійську кампанію напередодні виборів президента України. Він також заявив, що заборона Києва допустити спостерігачів з Росії суперечить демократичним нормам і принципам ОБСЄ.

"Акцентовано взаємний настрій на подальшу спільну роботу, в тому числі в рамках нормандського формату, щодо сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Ангела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що ситуація на Донбасі далека від повного врегулювання.

Раніше також стало відомо, що ОБСЄ готова співпрацювати з ООН для стабілізації ситуації на Донбасі.