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Німеччина затримує передачу Україні зенітних комплексів Gepard, - Welt

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Берлін, Четвер 12 травня 2022 10:07
Німеччина затримує передачу Україні зенітних комплексів Gepard, - Welt Фото: Німеччина затримує передачу Україні зенітних комплексів Gepard (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між урядами країн. Мова йде про самохідні зенітні установки Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як інформує німецьке видання, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт пообіцяла Києву важке озброєння, в тому числі СЗУ Gepard, але при цьому не сказала, що українській стороні доведеться самостійно замовляти озброєння у компанії-виробника Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Таким чином, міністр заявила, що постачання будуть відбуватися безпосередньо від німецького уряду, однак це виявилося не так.

Так, за день після оголошення про передачу Україні важкої зброї Ламбрехт повідомила, що уряд ФРН лише дає на це дозвіл. При цьому станом на 6 травня точної дати, коли Києву передадуть Gepard, не було.

При цьому Krauss-Maffei Wegmann по-своєму трактувала домовленості між Німеччиною та Україною. Там заявили, що установки мають бути відремонтовані і цей процес поки не розпочався, оскільки компанія чекала на підтвердження постачань з боку уряду Німеччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні самохідні зенітні установки Gepard.

Проте, згодом німецьке видання Bild розповіло, що у Берліна проблеми з боєприпасами до Gepard через вето, яке наклала Швейцарія.

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