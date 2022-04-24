Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

Франція повинна бути вимоглива і амбітна. Війна в Україні існує, щоб нагадати нам, що країна має проявити свій голос, щоб показати ясність свого вибору і показати свою силу у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figarо , який цитує президента Еманнуеля Макрона після другого туру виборів президента.

"Ми маємо бути доброзичливими і поважними, тому що в нашій країні так багато сумнівів, так багато розбіжностей. Ніхто не залишиться на узбіччі. Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", - заявив Макрон.

Він зазначив, що "ця нова ера буде не продовженням п'ятирічного періоду, який закінчується, а оновленням, щоб домогтися більшого".

"Кожен з нас має взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!",- нарешті сказав він.