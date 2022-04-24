ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

Новость на русском →
Париж, Неділя 24 квітня 2022 23:31
Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція повинна бути вимоглива і амбітна. Війна в Україні існує, щоб нагадати нам, що країна має проявити свій голос, щоб показати ясність свого вибору і показати свою силу у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figarо, який цитує президента Еманнуеля Макрона після другого туру виборів президента.

"Ми маємо бути доброзичливими і поважними, тому що в нашій країні так багато сумнівів, так багато розбіжностей. Ніхто не залишиться на узбіччі. Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", - заявив Макрон.

Він зазначив, що "ця нова ера буде не продовженням п'ятирічного періоду, який закінчується, а оновленням, щоб домогтися більшого".

"Кожен з нас має взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!",- нарешті сказав він.

Нагадаємо, Марін Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією і НАТО після війни, і вона готова допомогти з цим.

Раніше стало відомо, що прокуратура Франції вивчає Доповідь агентства ЄС, яке звинувачує Ле Пен у привласненні коштів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде