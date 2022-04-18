ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прокуратура Франції вивчає доповідь агентства ЄС, яке звинувачує Ле Пен у привласненні коштів

Новость на русском →
Франція, Понеділок 18 квітня 2022 03:31
Прокуратура Франції вивчає доповідь агентства ЄС, яке звинувачує Ле Пен у привласненні коштів Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF), в якому кандидата в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Паризька прокуратура підтвердила, що вивчає доповідь, отриману 11 березня від Європейського бюро по боротьбі з шахрайством.

За даними розслідувального сайту Mediapart, в доповіді OLAF стверджується, що Ле Пен привласнила 140 тисяч євро, а члени її партії неправомірно розтратили 617 тисяч євро.

При цьому члени партії Ле Пен звинувачуються не в отриманні особистої вигоди, а в тому, що вимагали від ЄС кошти на персонал і витрати на заходи партії.

Офіс Ле Пен не прокоментував ситуацію. У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка відкидає звинувачення.

Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування передбачуваного нецільового використання коштів ЄС для оплати праці парламентських помічників.

Зазначимо, що Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів Франції, який пройде 24 квітня. У першому турі вона набрала 23,15% голосів, а чинний президент Емманюель Макрон - 27,84%.

Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла вихід Франції з командування НАТО після перемоги на виборах.

Раніше Ле Пен виступила проти ембарго на нафту і газ з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Марин Ле Пен
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв