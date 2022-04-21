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Макрон і Ле Пен сперечалися про ЄС і Росію на жарких теледебатах. Президент переміг

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Четвер 21 квітня 2022 06:09
Макрон і Ле Пен сперечалися про ЄС і Росію на жарких теледебатах. Президент переміг Еммануель Макрон і Марін Ле Пен провели передвиборчі дебати (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Суперники на виборах президента Франції Еммануель Макрон і Марін Ле Пен провели теледебати, в ході яких також обговорювали тему Європейського союзу і Росії, а також обмінювалися взаємними докорами. За підсумками голосування виявилося, що чинний глава держави переміг у дискусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFMTV.

Макрон на дебатах в середу звинуватив лідера ультраправого "Національного об'єднання" в тому, що вона у рабстві у президента РФ Володимира Путіна через багаторічний кредит в російському банку, наданий її партії.

Також президент, прихильник проєвропейської ліберальної платформи, дорікнув євроскептику Ле Пен в незгасаючому бажанні вивести Францію з ЄС.

Та, своєю чергою, на дискусіях пообіцяла повернути гроші в кишені мільйонів французів, які збідніли за час п'ятирічного перебування Макрона на посаді глави держави.

Нинішні дебати стали першими за всю кампанію, і супроводжувалися частими закликами "не перебивати" один одного і звинуваченнями в тому, що опонент не в змозі керувати Францією.

Після теледебатів було проведено опитування Elabe, L'express у партнерстві з SFR, яке показало, що 59% респондентів вважають Макрона більш переконливим. За Ле Пен висловилися 39% глядачів. Не оголосили свою позицію ще 2% учасників опитування.

Залишається не ясним, як це відіб'ється на голосування в неділю, 24 квітня, на другому турі президентських виборів у Франції.

Раніше повідомлялося, що соціологічні опитування пророкують Макрону в середньому 55,83% напередодні виборів.

Нагадаємо також, Марін Ле Пен заявляла, що в разі її перемоги вона запропонує Франції вийти з НАТО.

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Франція Марин Ле Пен Еммануель Макрон Президентські вибори Передвиборча компанія
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