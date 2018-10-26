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Макрон закликав східноєвропейські країни-члени Євросоюзу не відступати від принципів ЄС

Новини » Політика    26.10.2018 - 17:38
Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)

Макрон зазначив, що східні члени Євросоюзу не можуть вибирати, які цінності союзу поділяти, а які - ні

Президент Франції Еммануель Макрон у статті, приуроченій до свого візиту до Словаччини і Чехії, закликає східноєвропейські країни-члени Євросоюзу не відступати від принципів ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Макрон зазначив, що східні члени Євросоюзу не можуть вибирати собі, які цінності союзу поділяти, а які - ні.

"Європа - не супермаркет… Європа - не вулиця з однобічним рухом, це взаємні зобов’язання", - підкреслив французький лідер.

Крім того, він висловив занепокоєння відмовою деяких східних членів Євросоюзу приймати мігрантів із Близького Сходу й Північної Африки відповідно до програми квот ЄС, яка була розроблена після міграційної кризи 2015 року.

"Ми маємо колективну потребу в єдності і солідарності: не можна користатися бюджетом ЄС, не засвідчивши солідарності в питанні міграції", - додав лідер Франції.

Нагадаємо, глава уряду Чехії Андрій Бабіш заявив, що країни Європейського союзу (ЄС) повинні вигнати понад 618 тисяч мігрантів, які, за твердженням Єврокомісії, "незаконно" присутні в Європі, і зосередитися на фінансовій допомозі народам Африки, Близького і Середнього Сходу в їх країнах.

Раніше прем'єр-міністр також заявляв, що Чехія не братиме біженців з Африки.

Як писало РБК-Україна раніше, країни "Вишеградської четвірки" - Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина - оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу, під час якого було заплановано обговорення міграційної політики блоку.

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Новини України ЕвросоюзмиграцияЕммануель Макрон
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