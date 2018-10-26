Макрон призвал восточноевропейские страны-члены Евросоюза не отступать от принципов ЕС

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)

Макрон отметил, что восточные члены Евросоюза не могут выбирать, какие ценности союза разделять, а какие - нет

Президент Франции Эммануэль Макрон в статье, приуроченной к своему визиту в Словакию и Чехию, призывает восточноевропейские страны-члены Евросоюза не отступать от принципов ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Макрон отметил, что восточные члены Евросоюза не могут выбирать себе, какие ценности союза разделять, а какие - нет.

"Европа - не супермаркет... Европа - не улица с односторонним движением, это взаимные обязательства", - подчеркнул французский лидер.

Кроме того, он выразил обеспокоенность отказом некоторых восточных членов Евросоюза принимать мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки в соответствии с программой квот ЕС, которая была разработана после миграционного кризиса 2015 года.

"У нас есть коллективная потребность в единстве и солидарности: нельзя пользоваться бюджетом ЕС, не показав солидарность в вопросе миграции", - добавил лидер Франции.

Напомним, глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны выгнать более 618 тысяч мигрантов, которые, по утверждению Еврокомиссии, "незаконно" присутствуют в Европе, и сосредоточиться на финансовой помощи народам Африки, Ближнего и Среднего Востока в их странах.

Ранее премьер-министр также заявил, что Чехия не будет принимать беженцев из Африки.

Как писало РБК-Украина ранее, страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза, во время которого было запланировано обсуждение миграционной политики блока.