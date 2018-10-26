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В Чехии заявили, что страны ЕС должны выгнать более 618 тыс. нелегальных мигрантов

Новости » Политика    26.10.2018 - 14:44
Фото: Андрей Бабіш (twitter.com/domaci.ihned.cz)
Фото: Андрей Бабіш (twitter.com/domaci.ihned.cz)

По словам Бабиша, "мигранты имеют свои ценности, но мы хотим сохранить наши"

Страны Европейского союза (ЕС) должны выгнать свыше 618 тысяч мигрантов, которые, по утверждению Еврокомиссии, "незаконно" присутствуют в Европе, и сосредоточиться на финансовой помощи народам Африки, Ближнего и Среднего Востока в их странах. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабіш в интервью The Guardian, передает РБК-Украина.

"Они должны идти домой", - сказал он и отметил, что "у них своя культура".

"У нас есть наша культура. Они имеют свои ценности, но мы хотим сохранить наши ценности", - добавил глава правительства Чехии.

Ранее Бабіш заявлял, что Чехия не будет принимать беженцев из Африки.

По словам премьера, "способствовать решению проблем, связанных с нелегальной миграцией, следует посредством финансовой поддержки таких государств как Италия, как и стран Северной Африки и тех африканских государств, из которых мигрируют беженцы".

Также сообщалось, что страны "Вышеградской четверки - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммита Евросоюза, во время которого было запланировано обсуждение миграционной политики блока.

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