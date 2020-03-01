Макрон закликав Туреччину і Росію домовитися про припинення вогню в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх російських і турецьких колег в суботу припинити військові дії в Сирії і погодитися на тривале припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та Туреччини і заявив, що "глибоко стурбований гуманітарною катастрофою, що розгортається", викликаною наступом Сирії і її союзниками в провінції Ідліб.

"Президент Республіки підкреслив необхідність негайного припинення військових дій і закликав Росію і Туреччину встановити довгострокове і таке, що піддається перевірці, припинення вогню, згідно з зобов'язаннями, які вони дали Франції та Німеччини на саміті з чотирма сторонами в Стамбулі восени 2018 року", - йдеться в заяві.

Макрон також висловив солідарність Туреччини у зв'язку з недавньою загибеллю солдатів в Сирії і закликав Туреччину співпрацювати з Європейським союзом щодо потоків мігрантів.

Раніше повідомлялося, що в результаті загострення в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський лідер Володимир Путін домовилися про двосторонню зустріч.

РБК-Україна писало, що постійний представник США в ООН Келлі Крафт зажадала від Росії негайного припинення військової операції в Сирії.