Ердоган і Путін проведуть зустріч через загострення в Ідлібі

Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)

Ердоган сьогодні проведе переговори з Трампом, Меркель і Макроном

В результаті загострення в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський лідер Володимир Путін домовилися про двосторонню зустріч. Про це заявив представник адміністрації Ердогана Фахреттин Алтун, передає Anadolu.

За його словами, Ердоган і Путін досягли домовленості про двосторонню зустріч в найближчий час.

"Під час розмови президента Ердогана з Путіним було вирішено, що обидва лідери зустрінуться лицем до лиця як можна швидше", - зазначив він.

Крім того, сьогодні турецький лідер проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс висловлює солідарність з Туреччиною. Він також закликав Росію і Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право і запевнив, що НАТО розгляне питання подальшої підтримки Анкари.

До цього в Європейському союзі заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуації в Сирії. Сторони конфлікту закликають до швидкої деескалації.