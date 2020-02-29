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Радбез ООН вимагає від Росії припинення військової операції в Сирії

Новини » Політика     29.02.2020 - 08:27
Радбез ООН вимагає від Росії припинення військової операції в Сирії
Ілюстративне фото (flickr.com/poroshenkopetro)

Режим Асада закликають припинити наступ на Ідліб

Постійний представник Сполучених Штатів Америки в ООН Келлі Крафт заявила, що Російська Федерація повинна негайно припинити військову операцію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, на засіданні Ради безпеки ООН Крафт зажадала від Повітряно-космічних сил Росії негайного припинення бойових вилетів у Сирії.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити вильоти своїх бойових літаків, ми також закликаємо сирійські сили, які підтримує Росія, відійти до ліній припинення вогню, вперше встановлених у 2018 році", - заявила вона.

Крім того, постійний представник США висловила думку, що "астанінський формат" врегулювання у Сирії, який у 2017 році був запущений за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану, повністю зруйнований. Крафт виключила можливість повернення до даного формату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через загострення ситуації у сирійській провінції Ідліб. Ініціаторами наради виступили США, Британія, Німеччина, Франція, Бельгія, Естонія та Домініканська Республіка.

Як писало РБК-Україна, ввечері 27 лютого сирійські урядові війська, союзником яких є Росія, завдали авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

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