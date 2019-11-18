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Макрон і Путін обговорили підготовку до нормандскому формату

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:03
Макрон і Путін обговорили підготовку до нормандскому формату
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Макрон і Путін провели телефонну розмову

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що проведення саміту в нормадском форматі має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, в ході телефонної розмови Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі.

Крім того, російський лідер поінформував Макрона про що відбулася передачі Україні трьох військових кораблів, які були затримані в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.

У понеділок, 18 листопада, Кремль підтвердив участь президента Російської Федерації Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі. Прес-секретар Путіна раніше зазначив, що російський лідер проведе міжнародний телефонний розмова на тему підготовки до нормандської зустрічі, однак не уточнив з ким саме відбудеться розмова.

Раніше Макрон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся.

У Путіна заперечують зв'язок передачі кораблів з рішенням трибуналу ООН Кремль підтвердив участь Путіна в нормандській зустрічі
Новини України Володимир ПутінЕммануель Макрон
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