Макрон і Путін обговорили підготовку до нормандскому формату

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Макрон і Путін провели телефонну розмову

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що проведення саміту в нормадском форматі має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, в ході телефонної розмови Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі.

Крім того, російський лідер поінформував Макрона про що відбулася передачі Україні трьох військових кораблів, які були затримані в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.

У понеділок, 18 листопада, Кремль підтвердив участь президента Російської Федерації Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі. Прес-секретар Путіна раніше зазначив, що російський лідер проведе міжнародний телефонний розмова на тему підготовки до нормандської зустрічі, однак не уточнив з ким саме відбудеться розмова.

Раніше Макрон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся.