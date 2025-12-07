Макрон пригрозил Китаю пошлинами ЕС: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС может быть вынужден принять против Китая "жесткие меры", включая пошлины. Это может произойти, если Пекин не решит проблему торгового дефицита с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я пытаюсь объяснить китайцам, что их профицит в торговле не является устойчивым, потому что они убивают своих собственных клиентов, в частности, практически ничего не импортируя от нас", - сказал Макрон в интервью Les Echos.

Он добавил, что если Китай не отреагирует, то в ближайшие месяцы ЕС будет вынужден принять "жесткие меры и разорвать связи, как это сделали США".

"Например, ввести пошлины на китайскую продукцию", - заявил президент Франции, отметив, что обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Также Макрон сказал, что подходит США к Китаю "ненадлежащий" и ухудшил положение Европы, перенаправив китайские товары на рынок ЕС.

"Сегодня мы застряли между этими двумя вариантами, и это вопрос жизни и смерти для европейской промышленности", - говорит французский лидер, добавив, что Германия не полностью разделяет позицию Франции.

Кроме того, он заявил, что помимо необходимости повышения конкурентоспособности Европы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен сыграть свою роль в укреплении единого рынка ЕС, утверждая, что денежно-кредитная политика должна учитывать рост и занятость, а не только инфляцию.

По словам Макрона, решение ЕЦБ продолжить продажу имеющихся у него государственных облигаций рискует привести к росту долгосрочных процентных ставок и оказать давление на экономическую активность.

"Европа должна и хочет оставаться зоной денежной стабильности и надежных инвестиций", - резюмировал президент Франции.